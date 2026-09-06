Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Frosinone-Venezia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Frosinone-Venezia è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 3 punti e il Venezia che invece è al 18° posto in classifica con 0 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 4.

Frosinone-Venezia si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Venezia è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Frosinone-Venezia in tv o in streaming

  • Partita: Frosinone-Venezia
  • Data: domenica 6 settembre 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Frosinone
  • Stadio: Benito Stirpe
  • Arbitro: Mario Perri

Frosinone-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Frosinone-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Frosinone - Venezia?
La gara tra Frosinone e Venezia si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Frosinone - Venezia?
L'arbitro del match sarà Mario Perri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Frosinone - Venezia sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Frosinone - Venezia?
La partita si gioca a Frosinone
In che stadio si gioca Frosinone - Venezia?
Stadio Benito Stirpe
Chi trasmette la partita Frosinone - Venezia?
La partita tra Frosinone e Venezia verrà trasmessa da DAZN
Frosinone-Venezia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio