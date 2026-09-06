Frosinone-Venezia è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 3 punti e il Venezia che invece è al 18° posto in classifica con 0 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 4.
Frosinone-Venezia si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Venezia è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.
Dove vedere Frosinone-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Venezia
- Data: domenica 6 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Mario Perri
Frosinone-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-09-2026.
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Il link al live di Frosinone-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Frosinone - Venezia?
- La gara tra Frosinone e Venezia si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Frosinone - Venezia?
- L'arbitro del match sarà Mario Perri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Frosinone - Venezia sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Frosinone - Venezia?
- La partita si gioca a Frosinone
- In che stadio si gioca Frosinone - Venezia?
- Stadio Benito Stirpe
- Chi trasmette la partita Frosinone - Venezia?
- La partita tra Frosinone e Venezia verrà trasmessa da DAZN