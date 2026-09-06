Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

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Frosinone-Venezia è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 3 punti e il Venezia che invece è al 18° posto in classifica con 0 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.

Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 4.

Frosinone-Venezia si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Venezia è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Frosinone-Venezia in tv o in streaming

Partita : Frosinone-Venezia

: Frosinone-Venezia Data : domenica 6 settembre 2026

: domenica 6 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Frosinone

: Frosinone Stadio : Benito Stirpe

: Benito Stirpe Arbitro: Mario Perri

Frosinone-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Frosinone-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.