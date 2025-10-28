Virgilio Sport
Frosinone-Virtus Entella come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 10a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pubblicato:

Redazione

Frosinone-Virtus entella è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 15 punti e la Virtus Entella che invece è al 13° posto in classifica con 10 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 3 reti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 4 reti.

Frosinone-Virtus entella si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Virtus entella è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Frosinone-Virtus entella in tv o in streaming

  • Partita: Frosinone-Virtus entella
  • Data: martedì 28 ottobre 2025
  • Orario: 20:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Frosinone
  • Stadio: Benito Stirpe
  • Arbitro: Simone Galipò

Frosinone-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 28-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Frosinone-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Frosinone - Virtus Entella?
La gara tra Frosinone e Virtus Entella si giocherà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30
Chi è l'arbitro di Frosinone - Virtus Entella?
L'arbitro del match sarà Simone Galipò
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Frosinone - Virtus Entella sarà Antonio Giua
Dove si gioca Frosinone - Virtus Entella?
La partita si gioca a Frosinone
In che stadio si gioca Frosinone - Virtus Entella?
Stadio Benito Stirpe
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Farès Ghedjemis con 3 gol, mentre il capocannoniere Virtus Entella è Andrea Tiritiello con 4 gol
Chi trasmette la partita Frosinone - Virtus Entella?
La partita tra Frosinone e Virtus Entella verrà trasmessa da DAZN
