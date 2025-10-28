Frosinone-Virtus entella è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 15 punti e la Virtus Entella che invece è al 13° posto in classifica con 10 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 3 reti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 4 reti.
Frosinone-Virtus entella si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Virtus entella è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Frosinone-Virtus entella in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Virtus entella
- Data: martedì 28 ottobre 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Simone Galipò
Frosinone-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 28-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Frosinone-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.
