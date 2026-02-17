Tutte le informazioni utili per seguire il match in programma questa sera alle ore 18:45, stavolta la Juventus non può sbagliare

Ritorna la Champions, nonostante le Olimpiadi Invernali e gli impegni sportivi sugli altri fronti. La Juventus di Luciano Spalletti, reduce dalla prova assai controversa contro l’Inter, deve recuperare concentrazione per affrontare il Galatasaray oggi, 17 febbraio.

La situazione della Juventus

Dopo l’ultima prova in campionato contro l’Inter a San Siro, la Juventus si appresta a riscattarsi in Champions oggi, 17 febbraio, alle ore 18.45 al via le partite di andata dei playoff di Champions League. L’andata degli spareggi si disputerà in Turchia, turno intermedio che porterà agli ottavi di finale.

L’incontro si disputerà a Istanbul, primo dei match in programma nella giornata odierna. Ecco dunque tutte le informazioni su Galatasaray-Juventus.

Partita: Galatasaray-Juventus

Data: 17 febbraio

Orario: 18:45

Diretta Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Streaming: SkyGO, Now

Competizione: Champions League

Dove vedere Galatasaray-Juventus in tv

Per quanto riguarda la diretta televisiva, Galatasaray-Juventus è un’esclusiva Sky: la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale Now.

Galatasaray-Juventus in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Galatasaray e Juventus in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.

Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.

Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di questa sfida, in calendario questo pomeriggio a partire dalle ore 18:45:

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; Baris Yilmaz, Yunus, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Miretti, Yildiz; McKennie. All. Spalletti

L’arbitro

E’ stato designato l’arbitro, l’olandese Danny Makkelie (NED), assistenti: Hessel Steegstra (NED) – Jan de Vries (NED). Quarto ufficiale: Allard Lindhout (NED), VAR: Bastian Dankert (GER) e AVAR: Benjamin Brand (GER).