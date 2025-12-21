Partita valevole per la 16a giornata della Serie A 2025/2026

Genoa-Atalanta è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 14 punti e l'Atalanta che invece è al 12° posto in classifica con 19 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 3 reti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 5 reti.

Genoa-Atalanta si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Atalanta è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Atalanta in tv o in streaming

Genoa-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 21-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.