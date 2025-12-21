Genoa-Atalanta è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 14 punti e l'Atalanta che invece è al 12° posto in classifica con 19 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 3 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 5 reti.
Genoa-Atalanta si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Atalanta è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Genoa-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Atalanta
- Data: domenica 21 dicembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Rosario Abisso
Genoa-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 21-12-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Genoa - Atalanta?
- La gara tra Genoa e Atalanta si giocherà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Genoa - Atalanta?
- L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Genoa - Atalanta sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Genoa - Atalanta?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Genoa - Atalanta?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 5 gol
- Chi trasmette la partita Genoa - Atalanta?
- La partita tra Genoa e Atalanta verrà trasmessa da DAZN