Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Genoa-Bologna è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 20 punti e il Bologna che invece è al 8° posto in classifica con 30 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 5 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.

Genoa-Bologna si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Bologna è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Bologna in tv o in streaming

Partita : Genoa-Bologna

: Genoa-Bologna Data : domenica 25 gennaio 2026

: domenica 25 gennaio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Fabio Maresca

Genoa-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 25-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.