Genoa-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Genoa-Bologna è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 20 punti e il Bologna che invece è al 8° posto in classifica con 30 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 5 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.

Genoa-Bologna si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Bologna è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Bologna in tv o in streaming

  • Partita: Genoa-Bologna
  • Data: domenica 25 gennaio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Fabio Maresca

Genoa-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 25-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Genoa - Bologna?
La gara tra Genoa e Bologna si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Genoa - Bologna?
L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Bologna sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Genoa - Bologna?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Bologna?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol
Chi trasmette la partita Genoa - Bologna?
La partita tra Genoa e Bologna verrà trasmessa da DAZN
