Genoa-Bologna è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 20 punti e il Bologna che invece è al 8° posto in classifica con 30 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 5 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.
Genoa-Bologna si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Bologna è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Genoa-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Bologna
- Data: domenica 25 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Fabio Maresca
Genoa-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 25-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Se invece preferite seguire Genoa-Bologna live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Genoa-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.
