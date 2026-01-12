Genoa-Cagliari è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 16 punti e il Cagliari che invece è al 15° posto in classifica con 19 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 4 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.
Genoa-Cagliari si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Cagliari è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Genoa-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Cagliari
- Data: lunedì 12 gennaio 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Federico La Penna
Genoa-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 12-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Genoa - Cagliari?
- La gara tra Genoa e Cagliari si giocherà lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Genoa - Cagliari?
- L'arbitro del match sarà Federico La Penna
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Genoa - Cagliari sarà Luigi Nasca
- Dove si gioca Genoa - Cagliari?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Genoa - Cagliari?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Gennaro Borrelli con 3 gol
- Chi trasmette la partita Genoa - Cagliari?
- La partita tra Genoa e Cagliari verrà trasmessa da DAZN