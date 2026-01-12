Virgilio Sport
Genoa-Cagliari come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 20a giornata della Serie A 2025/2026

Genoa-Cagliari è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 16 punti e il Cagliari che invece è al 15° posto in classifica con 19 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 4 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.

Genoa-Cagliari si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Cagliari è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Genoa-Cagliari in tv o in streaming

  • Partita: Genoa-Cagliari
  • Data: lunedì 12 gennaio 2026
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Federico La Penna

Genoa-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 12-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Genoa - Cagliari?
La gara tra Genoa e Cagliari si giocherà lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Genoa - Cagliari?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Cagliari sarà Luigi Nasca
Dove si gioca Genoa - Cagliari?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Cagliari?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Gennaro Borrelli con 3 gol
Chi trasmette la partita Genoa - Cagliari?
La partita tra Genoa e Cagliari verrà trasmessa da DAZN
