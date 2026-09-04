Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Genoa-Como come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Genoa-Como è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 0 punti e il Como che invece è al 8° posto in classifica con 4 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 3.
Il Como ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.

Genoa-Como si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Como è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.

Dove vedere Genoa-Como in tv o in streaming

  • Partita: Genoa-Como
  • Data: venerdì 4 settembre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Marco Guida

Genoa-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 04-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Como sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Genoa - Como?
La gara tra Genoa e Como si giocherà venerdì 4 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Genoa - Como?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Como sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Genoa - Como?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Como?
Stadio Luigi Ferraris
Chi trasmette la partita Genoa - Como?
La partita tra Genoa e Como verrà trasmessa da DAZN
Genoa-Como come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio