Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

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Genoa-Como è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 0 punti e il Como che invece è al 8° posto in classifica con 4 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 3.

Il Como ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.

Genoa-Como si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Como è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.

Dove vedere Genoa-Como in tv o in streaming

Partita : Genoa-Como

: Genoa-Como Data : venerdì 4 settembre 2026

: venerdì 4 settembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Marco Guida

Genoa-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 04-09-2026.

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Il link al live di Genoa-Como sarà inserito un'ora prima del match.