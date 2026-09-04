Genoa-Como è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 0 punti e il Como che invece è al 8° posto in classifica con 4 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 3.
Il Como ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.
Genoa-Como si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Como è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.
Dove vedere Genoa-Como in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Como
- Data: venerdì 4 settembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Marco Guida
Genoa-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 04-09-2026.
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Il link al live di Genoa-Como sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Genoa - Como?
- La gara tra Genoa e Como si giocherà venerdì 4 settembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Genoa - Como?
- L'arbitro del match sarà Marco Guida
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Genoa - Como sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Genoa - Como?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Genoa - Como?
- Stadio Luigi Ferraris
- Chi trasmette la partita Genoa - Como?
- La partita tra Genoa e Como verrà trasmessa da DAZN