Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Genoa-Cremonese è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 3 punti e la Cremonese che invece è al 11° posto in classifica con 11 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Caleb Ekuban con 1 rete.

La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Filippo Terracciano con 2 reti.

Genoa-Cremonese si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Cremonese è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Cremonese in tv o in streaming

Partita : Genoa-Cremonese

: Genoa-Cremonese Data : mercoledì 29 ottobre 2025

: mercoledì 29 ottobre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Rosario Abisso

Genoa-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.