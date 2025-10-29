Virgilio Sport
Genoa-Cremonese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Genoa-Cremonese è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 3 punti e la Cremonese che invece è al 11° posto in classifica con 11 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Caleb Ekuban con 1 rete.
La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Filippo Terracciano con 2 reti.

Genoa-Cremonese si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Cremonese è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Cremonese in tv o in streaming

  • Partita: Genoa-Cremonese
  • Data: mercoledì 29 ottobre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Rosario Abisso

Genoa-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Genoa - Cremonese?
La gara tra Genoa e Cremonese si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Genoa - Cremonese?
L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Cremonese sarà Federico Dionisi
Dove si gioca Genoa - Cremonese?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Cremonese?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Caleb Ekuban con 1 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Filippo Terracciano con 2 gol
Chi trasmette la partita Genoa - Cremonese?
La partita tra Genoa e Cremonese verrà trasmessa da DAZN
