Genoa-Cremonese è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 3 punti e la Cremonese che invece è al 11° posto in classifica con 11 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Caleb Ekuban con 1 rete.
La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Filippo Terracciano con 2 reti.
Genoa-Cremonese si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Cremonese è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Genoa-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Cremonese
- Data: mercoledì 29 ottobre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Rosario Abisso
Genoa-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-10-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Se invece preferite seguire Genoa-Cremonese live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Il link al live di Genoa-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.
