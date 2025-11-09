Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Genoa-Fiorentina è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 6 punti e la Fiorentina che invece è al 20° posto in classifica con 4 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 1 rete.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 2 reti.

Genoa-Fiorentina si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Fiorentina è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 4 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Fiorentina in tv o in streaming

Partita : Genoa-Fiorentina

: Genoa-Fiorentina Data : domenica 9 novembre 2025

: domenica 9 novembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Marco Guida

Genoa-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 09-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.