Genoa-Fiorentina è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 6 punti e la Fiorentina che invece è al 20° posto in classifica con 4 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 1 rete.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 2 reti.
Genoa-Fiorentina si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Fiorentina è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 4 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Genoa-Fiorentina in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Fiorentina
- Data: domenica 9 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Marco Guida
Genoa-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 09-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Genoa-Fiorentina live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Genoa-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Genoa - Fiorentina?
- La gara tra Genoa e Fiorentina si giocherà domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Genoa - Fiorentina?
- L'arbitro del match sarà Marco Guida
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Genoa - Fiorentina sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Genoa - Fiorentina?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Genoa - Fiorentina?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 1 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 2 gol
- Chi trasmette la partita Genoa - Fiorentina?
- La partita tra Genoa e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN