Genoa-Fiorentina è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 1 punti e la Fiorentina che invece è al 17° posto in classifica con 4 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 2 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Mastantuono con 3 reti.
Genoa-Fiorentina si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Fiorentina è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Genoa-Fiorentina in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Fiorentina
- Data: sabato 10 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Fabio Maresca
Genoa-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-10-2026.
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Il link al live di Genoa-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Genoa - Fiorentina?
- La gara tra Genoa e Fiorentina si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Genoa - Fiorentina?
- L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Genoa - Fiorentina sarà Rosario Abisso
- Dove si gioca Genoa - Fiorentina?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Genoa - Fiorentina?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 2 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol
- Chi trasmette la partita Genoa - Fiorentina?
- La partita tra Genoa e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN