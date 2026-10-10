Partita valevole per la 6a giornata della Serie A 2026/2027

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Genoa-Fiorentina è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 1 punti e la Fiorentina che invece è al 17° posto in classifica con 4 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 2 reti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Mastantuono con 3 reti.

Genoa-Fiorentina si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Fiorentina è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Fiorentina in tv o in streaming

Partita : Genoa-Fiorentina

: Genoa-Fiorentina Data : sabato 10 ottobre 2026

: sabato 10 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Fabio Maresca

Genoa-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.