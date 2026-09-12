Genoa-Frosinone è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 0 punti e il Frosinone che invece è al 7° posto in classifica con 6 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 1 rete.
Il Frosinone ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 4 reti.
Genoa-Frosinone si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Frosinone è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Genoa-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Frosinone
- Data: sabato 12 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Antonio Rapuano
Genoa-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 12-09-2026.
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Il link al live di Genoa-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Genoa - Frosinone?
- La gara tra Genoa e Frosinone si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Genoa - Frosinone?
- L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Genoa - Frosinone sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Genoa - Frosinone?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Genoa - Frosinone?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 1 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol
- Chi trasmette la partita Genoa - Frosinone?
- La partita tra Genoa e Frosinone verrà trasmessa da DAZN