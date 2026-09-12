Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

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Genoa-Frosinone è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 0 punti e il Frosinone che invece è al 7° posto in classifica con 6 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 1 rete.

Il Frosinone ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 4 reti.

Genoa-Frosinone si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Frosinone è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Frosinone in tv o in streaming

Partita : Genoa-Frosinone

: Genoa-Frosinone Data : sabato 12 settembre 2026

: sabato 12 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Antonio Rapuano

Genoa-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 12-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.