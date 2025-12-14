Virgilio Sport
Genoa-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 15a giornata della Serie A 2025/2026

Genoa-Inter è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 14 punti e l'Inter che invece è al 3° posto in classifica con 30 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 3 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 10 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 7 reti.

Genoa-Inter si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Inter è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 30 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Inter in tv o in streaming

  • Partita: Genoa-Inter
  • Data: domenica 14 dicembre 2025
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Daniele Doveri

Genoa-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 14-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Inter sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Genoa - Inter?
La gara tra Genoa e Inter si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Genoa - Inter?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Inter sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Genoa - Inter?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Inter?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 7 gol
Chi trasmette la partita Genoa - Inter?
La partita tra Genoa e Inter verrà trasmessa da DAZN e da Sky
