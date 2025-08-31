Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2025/2026

Genoa-Juventus è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 1 punti e la Juventus che invece è al 5° posto in classifica con 3 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 0.

La Juventus ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 1 rete.

Genoa-Juventus si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Juventus è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna.

Dove vedere Genoa-Juventus in tv o in streaming

Genoa-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 31-08-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

