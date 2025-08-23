Genoa-Lecce è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.
Genoa-Lecce si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Lecce è il signor Davide Massa. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso.
Dove vedere Genoa-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Lecce
- Data: sabato 23 agosto 2025
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Davide Massa
