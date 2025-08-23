Virgilio Sport
Genoa-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 1a giornata della Serie A 2025/2026

Genoa-Lecce è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.

Genoa-Lecce si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Lecce è il signor Davide Massa. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso.

Dove vedere Genoa-Lecce in tv o in streaming

  • Partita: Genoa-Lecce
  • Data: sabato 23 agosto 2025
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Davide Massa

Genoa-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 23-08-2025.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Genoa - Lecce?
La gara tra Genoa e Lecce si giocherà sabato 23 agosto 2025 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Genoa - Lecce?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Lecce sarà Rosario Abisso
Dove si gioca Genoa - Lecce?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Lecce?
Stadio Luigi Ferraris
Chi trasmette la partita Genoa - Lecce?
La partita tra Genoa e Lecce verrà trasmessa da DAZN
