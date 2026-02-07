Virgilio Sport
Genoa-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 24a giornata della Serie A 2025/2026

Genoa-Napoli è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 23 punti e il Napoli che invece è al 3° posto in classifica con 46 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 5 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 14 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 6 reti.

Genoa-Napoli si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Napoli è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 10 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 42 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.

Dove vedere Genoa-Napoli in tv o in streaming

  • Partita: Genoa-Napoli
  • Data: sabato 7 febbraio 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Davide Massa

Genoa-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 07-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Genoa - Napoli?
La gara tra Genoa e Napoli si giocherà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Genoa - Napoli?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Napoli sarà Marco Di Bello
Dove si gioca Genoa - Napoli?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Napoli?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 6 gol
Chi trasmette la partita Genoa - Napoli?
La partita tra Genoa e Napoli verrà trasmessa da DAZN
