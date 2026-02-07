Genoa-Napoli è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 23 punti e il Napoli che invece è al 3° posto in classifica con 46 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 5 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 14 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 6 reti.
Genoa-Napoli si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Napoli è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 10 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 42 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.
Dove vedere Genoa-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Napoli
- Data: sabato 7 febbraio 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Davide Massa
Genoa-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 07-02-2026.
