Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Genoa-Parma è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 2 punti e il Parma che invece è al 16° posto in classifica con 5 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Caleb Ekuban con 1 rete.

Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 2 reti.

Genoa-Parma si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Parma è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Genoa-Parma in tv o in streaming

Partita : Genoa-Parma

: Genoa-Parma Data : domenica 19 ottobre 2025

: domenica 19 ottobre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Simone Sozza

Genoa-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 19-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Parma sarà inserito un'ora prima del match.