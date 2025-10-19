Genoa-Parma è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 2 punti e il Parma che invece è al 16° posto in classifica con 5 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Caleb Ekuban con 1 rete.
Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 2 reti.
Genoa-Parma si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Parma è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Genoa-Parma in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Parma
- Data: domenica 19 ottobre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Simone Sozza
Genoa-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 19-10-2025.
