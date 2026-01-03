Genoa-Pisa è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 14 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 11 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 3 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 8 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 3 reti.
Genoa-Pisa si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Pisa è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Genoa-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Pisa
- Data: sabato 3 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Daniele Chiffi
Genoa-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 03-01-2026.
