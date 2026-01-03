Partita valevole per la 18a giornata della Serie A 2025/2026

Genoa-Pisa è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 14 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 11 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 3 reti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 8 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 3 reti.

Genoa-Pisa si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Pisa è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Pisa in tv o in streaming

Partita : Genoa-Pisa

: Genoa-Pisa Data : sabato 3 gennaio 2026

: sabato 3 gennaio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Daniele Chiffi

Genoa-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 03-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.