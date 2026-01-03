Virgilio Sport
Genoa-Pisa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 18a giornata della Serie A 2025/2026

Genoa-Pisa è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 14 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 11 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 3 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 8 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 3 reti.

Genoa-Pisa si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Pisa è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Pisa in tv o in streaming

  • Partita: Genoa-Pisa
  • Data: sabato 3 gennaio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Daniele Chiffi

Genoa-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 03-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Genoa - Pisa?
La gara tra Genoa e Pisa si giocherà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Genoa - Pisa?
L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Pisa sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Genoa - Pisa?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Pisa?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 3 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è Stefano Moreo con 3 gol
Chi trasmette la partita Genoa - Pisa?
La partita tra Genoa e Pisa verrà trasmessa da DAZN
