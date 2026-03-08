Partita valevole per la 28a giornata della Serie A 2025/2026

Genoa-Roma è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 27 punti e la Roma che invece è al 4° posto in classifica con 51 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 6 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.

La Roma ha ottenuto finora 16 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.

Genoa-Roma si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Roma è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 11 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 52 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Roma in tv o in streaming

Genoa-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 08-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

