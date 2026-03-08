Genoa-Roma è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 27 punti e la Roma che invece è al 4° posto in classifica con 51 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 6 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.
La Roma ha ottenuto finora 16 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.
Genoa-Roma si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Roma è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 11 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 52 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Genoa-Roma in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Roma
- Data: domenica 8 marzo 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Andrea Colombo
Genoa-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 08-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Genoa-Roma live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Genoa-Roma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Genoa - Roma?
- La gara tra Genoa e Roma si giocherà domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Genoa - Roma?
- L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Genoa - Roma sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Genoa - Roma?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Genoa - Roma?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol
- Chi trasmette la partita Genoa - Roma?
- La partita tra Genoa e Roma verrà trasmessa da DAZN e da Sky