Genoa-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 28a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Genoa-Roma è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 27 punti e la Roma che invece è al 4° posto in classifica con 51 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 6 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.
La Roma ha ottenuto finora 16 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.

Genoa-Roma si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Roma è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 11 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 52 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Roma in tv o in streaming

  • Partita: Genoa-Roma
  • Data: domenica 8 marzo 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Andrea Colombo

Genoa-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 08-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Roma sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Genoa - Roma?
La gara tra Genoa e Roma si giocherà domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Genoa - Roma?
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Roma sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Genoa - Roma?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Roma?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol
Chi trasmette la partita Genoa - Roma?
La partita tra Genoa e Roma verrà trasmessa da DAZN e da Sky
