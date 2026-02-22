Partita valevole per la 26a giornata della Serie A 2025/2026

Genoa-Torino è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 24 punti e il Torino che invece è al 14° posto in classifica con 27 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.

Il Torino ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Vlasic con 6 reti.

Genoa-Torino si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Torino è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 12 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 45 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Torino in tv o in streaming

Genoa-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 22-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Torino sarà inserito un'ora prima del match.