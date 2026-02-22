Genoa-Torino è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 24 punti e il Torino che invece è al 14° posto in classifica con 27 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Vlasic con 6 reti.
Genoa-Torino si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Torino è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 12 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 45 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Genoa-Torino in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Torino
- Data: domenica 22 febbraio 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Marco Guida
Genoa-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 22-02-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Genoa - Torino?
- La gara tra Genoa e Torino si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Genoa - Torino?
- L'arbitro del match sarà Marco Guida
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Genoa - Torino sarà Fabio Maresca
- Dove si gioca Genoa - Torino?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Genoa - Torino?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Nikola Vlasic con 6 gol
- Chi trasmette la partita Genoa - Torino?
- La partita tra Genoa e Torino verrà trasmessa da DAZN