Genoa-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 26a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Genoa-Torino è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 24 punti e il Torino che invece è al 14° posto in classifica con 27 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Vlasic con 6 reti.

Genoa-Torino si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Torino è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 12 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 45 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Torino in tv o in streaming

  • Partita: Genoa-Torino
  • Data: domenica 22 febbraio 2026
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Marco Guida

Genoa-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 22-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Torino sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Genoa - Torino?
La gara tra Genoa e Torino si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Genoa - Torino?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Torino sarà Fabio Maresca
Dove si gioca Genoa - Torino?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Torino?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Nikola Vlasic con 6 gol
Chi trasmette la partita Genoa - Torino?
La partita tra Genoa e Torino verrà trasmessa da DAZN
