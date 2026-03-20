Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

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Genoa-Udinese è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 33 punti e l'Udinese che invece è al 11° posto in classifica con 36 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 8 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 10 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 9 reti.

Genoa-Udinese si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Udinese è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 11 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 45 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Genoa-Udinese in tv o in streaming

Partita : Genoa-Udinese

: Genoa-Udinese Data : venerdì 20 marzo 2026

: venerdì 20 marzo 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Giuseppe Collu

Genoa-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 20-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.