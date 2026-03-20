Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Genoa-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Genoa-Udinese è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 33 punti e l'Udinese che invece è al 11° posto in classifica con 36 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 8 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 10 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 9 reti.

Genoa-Udinese si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Udinese è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 11 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 45 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Genoa-Udinese in tv o in streaming

  • Partita: Genoa-Udinese
  • Data: venerdì 20 marzo 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Giuseppe Collu

Genoa-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 20-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Genoa - Udinese?
La gara tra Genoa e Udinese si giocherà venerdì 20 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Genoa - Udinese?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Udinese sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Genoa - Udinese?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Udinese?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 9 gol
Chi trasmette la partita Genoa - Udinese?
La partita tra Genoa e Udinese verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Genoa-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio