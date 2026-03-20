Genoa-Udinese è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 33 punti e l'Udinese che invece è al 11° posto in classifica con 36 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 8 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 10 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 9 reti.
Genoa-Udinese si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Udinese è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 11 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 45 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Genoa-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Udinese
- Data: venerdì 20 marzo 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Giuseppe Collu
Genoa-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 20-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Genoa-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Genoa - Udinese?
- La gara tra Genoa e Udinese si giocherà venerdì 20 marzo 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Genoa - Udinese?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Genoa - Udinese sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Genoa - Udinese?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Genoa - Udinese?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 9 gol
- Chi trasmette la partita Genoa - Udinese?
- La partita tra Genoa e Udinese verrà trasmessa da DAZN e da Sky