Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2026/2027

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Genoa-Venezia è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 4 punti e il Venezia che invece è al 20° posto in classifica con 3 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 3 reti.

Il Venezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Akor Adams con 2 reti.

Genoa-Venezia si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Venezia è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 2 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Venezia in tv o in streaming

Partita : Genoa-Venezia

: Genoa-Venezia Data : domenica 25 ottobre 2026

: domenica 25 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Simone Sozza

Genoa-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 25-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.