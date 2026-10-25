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CALCIO SERIE A

Genoa-Venezia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Genoa-Venezia è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 4 punti e il Venezia che invece è al 20° posto in classifica con 3 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 3 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Akor Adams con 2 reti.

Genoa-Venezia si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Venezia è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 2 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Venezia in tv o in streaming

  • Partita: Genoa-Venezia
  • Data: domenica 25 ottobre 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Simone Sozza

Genoa-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 25-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Genoa - Venezia?
La gara tra Genoa e Venezia si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Genoa - Venezia?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Venezia sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Genoa - Venezia?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Venezia?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol
Chi trasmette la partita Genoa - Venezia?
La partita tra Genoa e Venezia verrà trasmessa da DAZN
Genoa-Venezia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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