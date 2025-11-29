Genoa-Verona è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 8 punti e il Verona che invece è al 20° posto in classifica con 6 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 3 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 2 reti.
Genoa-Verona si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Verona è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Genoa-Verona in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Verona
- Data: sabato 29 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Michael Fabbri
Genoa-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 29-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Genoa-Verona live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Genoa-Verona sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Genoa - Verona?
- La gara tra Genoa e Verona si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Genoa - Verona?
- L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Genoa - Verona sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Genoa - Verona?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Genoa - Verona?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 3 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 2 gol
- Chi trasmette la partita Genoa - Verona?
- La partita tra Genoa e Verona verrà trasmessa da DAZN