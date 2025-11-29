Virgilio Sport
Genoa-Verona come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2025/2026

Genoa-Verona è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 8 punti e il Verona che invece è al 20° posto in classifica con 6 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 3 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 2 reti.

Genoa-Verona si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Verona è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Verona in tv o in streaming

  • Partita: Genoa-Verona
  • Data: sabato 29 novembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Michael Fabbri

Genoa-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 29-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Verona sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Genoa - Verona?
La gara tra Genoa e Verona si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Genoa - Verona?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Verona sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Genoa - Verona?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Verona?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 3 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 2 gol
Chi trasmette la partita Genoa - Verona?
La partita tra Genoa e Verona verrà trasmessa da DAZN
