Continua a delinearsi il quadro della fase a eliminazione diretta del Mondiale in Nord America: una gara in chiaro in serata, le altre due su DAZN

I Mondiali 2026 proseguono con altri tre sedicesimi di finale. Tra mercoledì 1 e la notte di giovedì 2 luglio scendono in campo le squadre: si parte alle 18 con Inghilterra-RD Congo al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, esclusiva DAZN. Alle 22 segue Belgio-Senegal al Lumen Field di Seattle, la gara del giorno in chiaro su Rai. Infine, nella notte, alle 2, Stati Uniti-Bosnia ed Erzegovina al Levi’s Stadium di Santa Clara, ancora su DAZN.

Le gare della giornata

Mercoledì 1 luglio propone due sedicesimi di finale in rapida successione. Inghilterra-RD Congo, alle 18, è un’esclusiva DAZN. Belgio-Senegal, alle 22, è invece la partita del giorno trasmessa in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay, oltre che su DAZN.

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Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, l’Inghilterra di Tuchel arriva da prima del Gruppo L, ma con un percorso meno convincente delle attese: due vittorie e un pareggio col Ghana, con prestazioni giudicate sottotono dalla critica britannica nonostante giocatori di assoluto livello come Kane, Bellingham e Saka. Di fronte trova una RD Congo sorprendente, qualificata come miglior terza, capace di tenere testa al Portogallo di Cristiano Ronaldo nella fase a gironi. I congolesi sono riusciti a sfruttare a proprio favore i punti di forza, quali la difesa solida e i calci piazzati, oltre alla qualità di Wissa.

Al Lumen Field di Seattle, invece, va in scena la sfida tra Belgio e Senegal, due delle squadre che hanno deluso di più ai gironi. I Diavoli Rossi, primi nel Gruppo G, si affidano ancora una volta a De Bruyne in mezzo al campo, supportato da Doku sulla fascia. In attacco ballottaggio tra De Ketelaere e Lukaku. Il Senegal, qualificato come miglior terza del Gruppo I dopo un girone difficile chiuso con la vittoria salvezza sull’Iraq, ritrova compattezza con Koulibaly al centro della difesa e il trio d’attacco Sarr-Ndiaye-Mané.

Inghilterra-RD Congo ore 18:00 DAZN Belgio-Senegal ore 22:00 Rai/RaiPlay/DAZN

La gara della notte

Al Levi’s Stadium di Santa Clara, nel cuore della notte italiana tra mercoledì e giovedì, si gioca Stati Uniti-Bosnia ed Erzegovina: un sedicesimo esclusiva DAZN, senza copertura in chiaro.

Gli Stati Uniti, padroni di casa e primi nel Gruppo D, arrivano da una prima fase impressionante: vittorie nette su Paraguay e Australia, indolore la sconfitta contro la Turchia. Partite che hanno acceso l’entusiasmo e alzate le aspettative attorno alla nazionale di casa. La Bosnia ed Erzegovina arriva ai sedicesimi come terza del Gruppo B dietro Svizzera e Canada. Per gli americani è l’occasione di confermare sul campo le attese di una crescita che dura da anni; per i bosniaci, una possibilità storica di spingersi oltre i sedicesimi in un Mondiale già definito sorprendente per la nazionale balcanica.

Stati Uniti-Bosnia ed Erzegovina ore 2:00 DAZN

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Le probabili formazioni

Inghilterra-RD Congo

Tuchel si presenta con il 4-2-3-1 ormai consolidato, con Kane unica punta e Bellingham a ispirare la manovra offensiva tra le linee, supportato da Saka e Gordon sugli esterni. Desabre risponde con il collaudato 5-3-2, schierando una difesa a cinque per limitare gli spazi e affidandosi a Wissa come riferimento offensivo principale.

INGHILTERRA (4-2-3-1) : Pickford; O’Reilly, Guehi, Konsa, Spence; Rice, Anderson; Rashford, Rogers, Saka; Kane. CT: Tuchel.

: Pickford; O’Reilly, Guehi, Konsa, Spence; Rice, Anderson; Rashford, Rogers, Saka; Kane. CT: Tuchel. RD CONGO (5-3-2): Mpasi-Nzau; Masuaku, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka; Sadiki, Moutoussamy, Kayembe; Wissa, Bakambu. CT: Desabre.

Belgio-Senegal

Garcia punta sul talento offensivo con De Bruyne trequartista e Doku ala destra, mentre il ballottaggio tra De Ketelaere e Lukaku per il ruolo di centravanti resta aperto fino alla vigilia. Thiaw risponde con il 4-2-3-1 e il trio Sarr-Ndiaye-Mané a creare densità offensiva, con Koulibaly chiamato a guidare una difesa che ha sofferto parecchio nel girone.

BELGIO (4-2-3-1) : Courtois; Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. CT: Garcia.

: Courtois; Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. CT: Garcia. SENEGAL (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson. CT: Thiaw.

Stati Uniti-Bosnia ed Erzegovina

Gli USA si affidano al collaudato 4-2-3-1 con Balogun centravanti e Reyna sulla trequarti, mentre McKennie garantisce equilibrio e qualità in mezzo al campo. La Bosnia ed Erzegovina risponde con il suo 4-4-2 fisico, con Demirović e Džeko a guidare l’attacco contro una delle difese più solide del torneo.