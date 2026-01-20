Virgilio Sport
Dove vedere Inter-Arsenal in tv e streaming, Champions League 2025/2026: probabili formazioni e arbitro

Tutte le informazioni utili per seguire il match di San Siro in programma questa sera alle ore 21, stavolta i nerazzurri se la vedranno contro i Gunners

Elisabetta D'Onofrio

L’Inter torna in campo in cerca del risultato perfetto per approdare agli ottavi di Champions League senza intoppi contro l’Arsenal. Oggi, martedì 20 gennaio, i nerazzurri affrontano gli inglesi a San Siro nella settima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Chivu è al momento sesta in classifica, con 12 punti, e va a caccia della qualificazione al prossimo turno della competizione.

La situazione dell’Inter

In campionato l’Inter difende la vetta in solitaria mentre sul fronte europeo, la zona Playoff è oramai acquisita ma le ultime due sconfitte consecutive hanno messo in salita il cammino verso gli ottavi diretti: il reale e concreto obiettivo dei nerazzurri deve essere centrato contro l’Arsenal. L’impresa è complicata, visto e considerato che la formazione inglese sta dominando in Premier e in Champions.

  • Partita: Inter-Arsenal
  • Dove: Stadio Meazza di Milano
  • Data: 20 gennaio
  • Orario: 21
  • Diretta Tv: Sky
  • Streaming: SkyGO, Now
  • Competizione: Champions League

Dove vedere Inter-Arsenal in tv

Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida di San Siro tra Inter e Arsenal, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, il big-match di Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport 252, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno.

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.

Inter-Arsenal in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Inter e Arsenal in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto. Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull‘app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.

Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni.

  • INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.
  • ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Magalhaes, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. All. Arteta.

L’arbitro

Joao Pinheiro è l’arbitro della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, in programma martedì 20 gennaio e valida per la League Phase di Champions League. Al VAR ci sarà il suo connazionale Tiago Martins. Assistenti: Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto uomo: João Gonçalves.

