Partita valevole per la 29a giornata della Serie A 2025/2026

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Inter-Atalanta è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 67 punti e l'Atalanta che invece è al 7° posto in classifica con 46 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 22 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 64 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 14 reti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 12 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 8 reti.

Inter-Atalanta si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Atalanta è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 8 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 23 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Inter-Atalanta in tv o in streaming

Partita : Inter-Atalanta

: Inter-Atalanta Data : sabato 14 marzo 2026

: sabato 14 marzo 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Gianluca Manganiello

Inter-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.