Inter-Atalanta è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 67 punti e l'Atalanta che invece è al 7° posto in classifica con 46 punti.
L'Inter ha ottenuto finora 22 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 64 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 14 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 12 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 8 reti.
Inter-Atalanta si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Atalanta è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 8 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 23 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Inter-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Inter-Atalanta
- Data: sabato 14 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Gianluca Manganiello
Inter-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-03-2026.
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Il link al live di Inter-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Inter - Atalanta?
- La gara tra Inter e Atalanta si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Inter - Atalanta?
- L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Inter - Atalanta sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Inter - Atalanta?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Inter - Atalanta?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 14 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 8 gol
- Chi trasmette la partita Inter - Atalanta?
- La partita tra Inter e Atalanta verrà trasmessa da DAZN