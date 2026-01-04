Inter-Bologna è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 36 punti e il Bologna che invece è al 7° posto in classifica con 26 punti.
L'Inter ha ottenuto finora 12 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 9 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 6 reti.
Inter-Bologna si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Bologna è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 7 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 28 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Inter-Bologna in tv o in streaming
Inter-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 04-01-2026.
