Partita valevole per la 14a giornata della Serie A 2025/2026

Inter-Como è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 27 punti e il Como che invece è al 5° posto in classifica con 24 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 9 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 6 reti.

Il Como ha ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 5 reti.

Inter-Como si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Como è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 4 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Inter-Como in tv o in streaming

Inter-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 06-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Como sarà inserito un'ora prima del match.