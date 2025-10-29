Inter-Fiorentina è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 15 punti e la Fiorentina che invece è al 18° posto in classifica con 4 punti.
L'Inter ha ottenuto finora 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 3 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 2 reti.
Inter-Fiorentina si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Fiorentina è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 14 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.
Dove vedere Inter-Fiorentina in tv o in streaming
- Partita: Inter-Fiorentina
- Data: mercoledì 29 ottobre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Simone Sozza
Inter-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Inter-Fiorentina live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Inter-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Inter - Fiorentina?
- La gara tra Inter e Fiorentina si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Inter - Fiorentina?
- L'arbitro del match sarà Simone Sozza
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Inter - Fiorentina sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Inter - Fiorentina?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Inter - Fiorentina?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 3 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 2 gol
- Chi trasmette la partita Inter - Fiorentina?
- La partita tra Inter e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN e da Sky