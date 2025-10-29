Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Inter-Fiorentina è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 15 punti e la Fiorentina che invece è al 18° posto in classifica con 4 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 3 reti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 2 reti.

Inter-Fiorentina si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Fiorentina è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 14 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.

Dove vedere Inter-Fiorentina in tv o in streaming

Inter-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

