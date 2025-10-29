Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Inter-Fiorentina come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Inter-Fiorentina è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 15 punti e la Fiorentina che invece è al 18° posto in classifica con 4 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 3 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 2 reti.

Inter-Fiorentina si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Fiorentina è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 14 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.

Dove vedere Inter-Fiorentina in tv o in streaming

  • Partita: Inter-Fiorentina
  • Data: mercoledì 29 ottobre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Simone Sozza

Inter-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Inter - Fiorentina?
La gara tra Inter e Fiorentina si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Inter - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Fiorentina sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Inter - Fiorentina?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Fiorentina?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 3 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 2 gol
Chi trasmette la partita Inter - Fiorentina?
La partita tra Inter e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Inter-Fiorentina come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio