Inter-Fiorentina è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 19 punti e la Fiorentina che invece è al 18° posto in classifica con 4 punti.
L'Inter ha ottenuto finora 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 4 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Mastantuono con 3 reti.
Inter-Fiorentina si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Fiorentina è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Inter-Fiorentina in tv o in streaming
- Partita: Inter-Fiorentina
- Data: domenica 25 ottobre 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Maurizio Mariani
Inter-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 25-10-2026.
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Il link al live di Inter-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Inter - Fiorentina?
- La gara tra Inter e Fiorentina si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Inter - Fiorentina?
- L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Inter - Fiorentina sarà Michael Fabbri
- Dove si gioca Inter - Fiorentina?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Inter - Fiorentina?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 4 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol
- Chi trasmette la partita Inter - Fiorentina?
- La partita tra Inter e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN