Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2026/2027

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Inter-Fiorentina è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 19 punti e la Fiorentina che invece è al 18° posto in classifica con 4 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 4 reti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Mastantuono con 3 reti.

Inter-Fiorentina si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Fiorentina è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Inter-Fiorentina in tv o in streaming

Partita : Inter-Fiorentina

: Inter-Fiorentina Data : domenica 25 ottobre 2026

: domenica 25 ottobre 2026 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Maurizio Mariani

Inter-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 25-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.