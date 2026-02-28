Partita valevole per la 27a giornata della Serie A 2025/2026

Inter-Genoa è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 64 punti e il Genoa che invece è al 14° posto in classifica con 27 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 21 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 62 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 14 reti.

Il Genoa ha ottenuto finora 6 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.

Inter-Genoa si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Genoa è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Inter-Genoa in tv o in streaming

Inter-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.