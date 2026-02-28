Inter-Genoa è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 64 punti e il Genoa che invece è al 14° posto in classifica con 27 punti.
L'Inter ha ottenuto finora 21 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 62 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 14 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 6 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.
Inter-Genoa si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Genoa è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Inter-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Inter-Genoa
- Data: sabato 28 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Michael Fabbri
Inter-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Inter - Genoa?
- La gara tra Inter e Genoa si giocherà sabato 28 febbraio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Inter - Genoa?
- L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Inter - Genoa sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Inter - Genoa?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Inter - Genoa?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 14 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol
- Chi trasmette la partita Inter - Genoa?
- La partita tra Inter e Genoa verrà trasmessa da DAZN e da Sky