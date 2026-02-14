Virgilio Sport
Inter-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 25a giornata della Serie A 2025/2026

Inter-Juventus è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 58 punti e la Juventus che invece è al 4° posto in classifica con 46 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 19 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 57 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 14 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 13 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 8 reti.

Inter-Juventus si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Juventus è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Chiffi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 10 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 31 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Inter-Juventus in tv o in streaming

  • Partita: Inter-Juventus
  • Data: sabato 14 febbraio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Federico La Penna

Inter-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 14-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Inter - Juventus?
La gara tra Inter e Juventus si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Inter - Juventus?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Juventus sarà Daniele Chiffi
Dove si gioca Inter - Juventus?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Juventus?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 14 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 8 gol
Chi trasmette la partita Inter - Juventus?
La partita tra Inter e Juventus verrà trasmessa da DAZN e da Sky
