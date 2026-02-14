Partita valevole per la 25a giornata della Serie A 2025/2026

Inter-Juventus è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 58 punti e la Juventus che invece è al 4° posto in classifica con 46 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 19 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 57 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 14 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 13 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 8 reti.

Inter-Juventus si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Juventus è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Chiffi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 10 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 31 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Inter-Juventus in tv o in streaming

Inter-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 14-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

