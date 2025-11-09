Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Inter-Lazio è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 21 punti e la Lazio che invece è al 8° posto in classifica con 15 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 7 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 5 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.

Inter-Lazio si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Lazio è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Inter-Lazio in tv o in streaming

Partita : Inter-Lazio

: Inter-Lazio Data : domenica 9 novembre 2025

: domenica 9 novembre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Gianluca Manganiello

Inter-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 09-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.