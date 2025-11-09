Inter-Lazio è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 21 punti e la Lazio che invece è al 8° posto in classifica con 15 punti.
L'Inter ha ottenuto finora 7 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 5 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.
Inter-Lazio si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Lazio è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Inter-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Inter-Lazio
- Data: domenica 9 novembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Gianluca Manganiello
Inter-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 09-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Inter - Lazio?
- La gara tra Inter e Lazio si giocherà domenica 9 novembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Inter - Lazio?
- L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Inter - Lazio sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Inter - Lazio?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Inter - Lazio?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 5 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 3 gol
- Chi trasmette la partita Inter - Lazio?
- La partita tra Inter e Lazio verrà trasmessa da DAZN