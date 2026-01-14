Inter-Lecce è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 43 punti e il Lecce che invece è al 17° posto in classifica con 17 punti.
L'Inter ha ottenuto finora 14 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 42 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 10 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Medon Berisha con 2 reti.
Inter-Lecce si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Lecce è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Inter-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Inter-Lecce
- Data: mercoledì 14 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Fabio Maresca
Inter-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 14-01-2026.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Inter - Lecce?
- La gara tra Inter e Lecce si giocherà mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Inter - Lecce?
- L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Inter - Lecce sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Inter - Lecce?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Inter - Lecce?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 10 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Medon Berisha con 2 gol
- Chi trasmette la partita Inter - Lecce?
- La partita tra Inter e Lecce verrà trasmessa da DAZN