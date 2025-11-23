Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2025/2026

Inter-Milan è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 24 punti e il Milan che invece è al 5° posto in classifica con 22 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 8 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 5 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 4 reti.

Inter-Milan si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Milan è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.

Dove vedere Inter-Milan in tv o in streaming

Partita : Inter-Milan

: Inter-Milan Data : domenica 23 novembre 2025

: domenica 23 novembre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Simone Sozza

Inter-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

