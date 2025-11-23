Virgilio Sport
Inter-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2025/2026

Inter-Milan è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 24 punti e il Milan che invece è al 5° posto in classifica con 22 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 8 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 5 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 4 reti.

Inter-Milan si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Milan è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.

Dove vedere Inter-Milan in tv o in streaming

  • Partita: Inter-Milan
  • Data: domenica 23 novembre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Simone Sozza

Inter-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Milan sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Inter - Milan?
La gara tra Inter e Milan si giocherà domenica 23 novembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Inter - Milan?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Milan sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Inter - Milan?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Milan?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 5 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 4 gol
Chi trasmette la partita Inter - Milan?
La partita tra Inter e Milan verrà trasmessa da DAZN
