Inter-Milan è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 24 punti e il Milan che invece è al 5° posto in classifica con 22 punti.
L'Inter ha ottenuto finora 8 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 5 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 4 reti.
Inter-Milan si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Milan è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.
Dove vedere Inter-Milan in tv o in streaming
- Partita: Inter-Milan
- Data: domenica 23 novembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Simone Sozza
Inter-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Inter-Milan live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Inter-Milan sarà inserito un'ora prima del match.
