Inter-Napoli è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 42 punti e il Napoli che invece è al 4° posto in classifica con 38 punti.
L'Inter ha ottenuto finora 14 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 40 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 10 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 12 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 6 reti.
Inter-Napoli si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Napoli è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 9 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 38 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Inter-Napoli in tv o in streaming
Inter-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 11-01-2026.
