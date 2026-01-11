Partita valevole per la 20a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Inter-Napoli è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 42 punti e il Napoli che invece è al 4° posto in classifica con 38 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 14 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 40 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 10 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 12 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 6 reti.

Inter-Napoli si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Napoli è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 9 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 38 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Inter-Napoli in tv o in streaming

Partita : Inter-Napoli

: Inter-Napoli Data : domenica 11 gennaio 2026

: domenica 11 gennaio 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Daniele Doveri

Inter-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 11-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.