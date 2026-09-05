Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

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Inter-Napoli è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 6 punti e il Napoli che invece è al 10° posto in classifica con 3 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 2 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 1 rete.

Inter-Napoli si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Napoli è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.

Dove vedere Inter-Napoli in tv o in streaming

Partita : Inter-Napoli

: Inter-Napoli Data : sabato 5 settembre 2026

: sabato 5 settembre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Simone Sozza

Inter-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 05-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.