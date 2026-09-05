Inter-Napoli è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 6 punti e il Napoli che invece è al 10° posto in classifica con 3 punti.
L'Inter ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 2 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 1 rete.
Inter-Napoli si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Napoli è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.
Dove vedere Inter-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Inter-Napoli
- Data: sabato 5 settembre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Simone Sozza
Inter-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 05-09-2026.
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Il link al live di Inter-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Inter - Napoli?
- La gara tra Inter e Napoli si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Inter - Napoli?
- L'arbitro del match sarà Simone Sozza
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Inter - Napoli sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Inter - Napoli?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Inter - Napoli?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 1 gol
- Chi trasmette la partita Inter - Napoli?
- La partita tra Inter e Napoli verrà trasmessa da DAZN