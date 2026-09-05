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Inter-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Inter-Napoli è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 6 punti e il Napoli che invece è al 10° posto in classifica con 3 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 2 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 1 rete.

Inter-Napoli si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Napoli è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.

Dove vedere Inter-Napoli in tv o in streaming

  • Partita: Inter-Napoli
  • Data: sabato 5 settembre 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Simone Sozza

Inter-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 05-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Inter - Napoli?
La gara tra Inter e Napoli si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Inter - Napoli?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Napoli sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Inter - Napoli?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Napoli?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 1 gol
Chi trasmette la partita Inter - Napoli?
La partita tra Inter e Napoli verrà trasmessa da DAZN
Inter-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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