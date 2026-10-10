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CALCIO SERIE A

Inter-Parma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 6a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Inter-Parma è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 13 punti e il Parma che invece è al 15° posto in classifica con 4 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 4 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è David Romero con 2 reti.

Inter-Parma si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Parma è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Inter-Parma in tv o in streaming

  • Partita: Inter-Parma
  • Data: sabato 10 ottobre 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Kevin Bonacina

Inter-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 10-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Parma sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Inter - Parma?
La gara tra Inter e Parma si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Inter - Parma?
L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Parma sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Inter - Parma?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Parma?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 4 gol, mentre il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol
Chi trasmette la partita Inter - Parma?
La partita tra Inter e Parma verrà trasmessa da DAZN
Inter-Parma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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