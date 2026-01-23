Inter-Pisa è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 49 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 14 punti.
L'Inter ha ottenuto finora 16 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 11 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 11 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.
Inter-Pisa si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Pisa è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 7 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Inter-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Inter-Pisa
- Data: venerdì 23 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Inter-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Inter-Pisa live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Inter-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.
