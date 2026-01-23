Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Inter-Pisa è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 49 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 14 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 16 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 11 reti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 11 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.

Inter-Pisa si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Pisa è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 7 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Inter-Pisa in tv o in streaming

Partita : Inter-Pisa

: Inter-Pisa Data : venerdì 23 gennaio 2026

: venerdì 23 gennaio 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Matteo Marcenaro

Inter-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.