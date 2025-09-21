Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/2026

Inter-Sassuolo è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 3 punti e il Sassuolo che invece è al 14° posto in classifica con 3 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 3 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 1 rete.

Inter-Sassuolo si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Sassuolo è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Inter-Sassuolo in tv o in streaming

Partita : Inter-Sassuolo

: Inter-Sassuolo Data : domenica 21 settembre 2025

: domenica 21 settembre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Livio Marinelli

Inter-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 21-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.