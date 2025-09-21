Inter-Sassuolo è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 3 punti e il Sassuolo che invece è al 14° posto in classifica con 3 punti.
L'Inter ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 3 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 1 rete.
Inter-Sassuolo si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Sassuolo è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Inter-Sassuolo in tv o in streaming
- Partita: Inter-Sassuolo
- Data: domenica 21 settembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Livio Marinelli
Inter-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 21-09-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Se invece preferite seguire Inter-Sassuolo live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Il link al live di Inter-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.
