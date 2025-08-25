Virgilio Sport
Inter-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 1a giornata della Serie A 2025/2026

Inter-Torino è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.

Inter-Torino si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Torino è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna.

Dove vedere Inter-Torino in tv o in streaming

  • Partita: Inter-Torino
  • Data: lunedì 25 agosto 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Federico La Penna

Inter-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 25-08-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Torino sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Inter - Torino?
La gara tra Inter e Torino si giocherà lunedì 25 agosto 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Inter - Torino?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Torino sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Inter - Torino?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Torino?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Chi trasmette la partita Inter - Torino?
La partita tra Inter e Torino verrà trasmessa da DAZN e da Sky
