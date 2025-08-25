Inter-Torino è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.
Inter-Torino si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Torino è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna.
Dove vedere Inter-Torino in tv o in streaming
- Partita: Inter-Torino
- Data: lunedì 25 agosto 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Federico La Penna
Inter-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 25-08-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Inter - Torino?
- La gara tra Inter e Torino si giocherà lunedì 25 agosto 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Inter - Torino?
- L'arbitro del match sarà Federico La Penna
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Inter - Torino sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Inter - Torino?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Inter - Torino?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Chi trasmette la partita Inter - Torino?
- La partita tra Inter e Torino verrà trasmessa da DAZN e da Sky