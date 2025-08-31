Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2025/2026

Inter-Udinese è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 3 punti e l'Udinese che invece è al 12° posto in classifica con 1 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 2 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Thomas Kristensen con 1 rete.

Inter-Udinese si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Udinese è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini.

Dove vedere Inter-Udinese in tv o in streaming

Inter-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 31-08-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.