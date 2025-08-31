Inter-Udinese è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 3 punti e l'Udinese che invece è al 12° posto in classifica con 1 punti.
L'Inter ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 2 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Thomas Kristensen con 1 rete.
Inter-Udinese si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Udinese è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini.
Dove vedere Inter-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Inter-Udinese
- Data: domenica 31 agosto 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Matteo Marchetti
Inter-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 31-08-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Quanto costa fare un abbonamento su Dazn.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Inter-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.
