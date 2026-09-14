Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

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Inter-Udinese è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 9 punti e l'Udinese che invece è al 13° posto in classifica con 4 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 2 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Hassane Kamara con 2 reti.

Inter-Udinese si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Udinese è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Inter-Udinese in tv o in streaming

Partita : Inter-Udinese

: Inter-Udinese Data : lunedì 14 settembre 2026

: lunedì 14 settembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Luca Pairetto

Inter-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 14-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.