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CALCIO SERIE A

Inter-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Inter-Udinese è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 9 punti e l'Udinese che invece è al 13° posto in classifica con 4 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 2 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Hassane Kamara con 2 reti.

Inter-Udinese si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Udinese è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Inter-Udinese in tv o in streaming

  • Partita: Inter-Udinese
  • Data: lunedì 14 settembre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Luca Pairetto

Inter-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 14-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Inter - Udinese?
La gara tra Inter e Udinese si giocherà lunedì 14 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Inter - Udinese?
L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Udinese sarà Valerio Marini
Dove si gioca Inter - Udinese?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Udinese?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Hassane Kamara con 2 gol
Chi trasmette la partita Inter - Udinese?
La partita tra Inter e Udinese verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Inter-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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