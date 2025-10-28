Dove vedere Italia-Brasile in diretta tv e streaming oggi, probabili formazioni e orario

Le informazioni utili per l'amichevole delle azzurre in programma questa sera contro le verdeoro con precedenti e le info utili

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’Italia del prossimo tedoforo, il ct Andrea Soncin, scende in campo in amichevole con il Brasile dopo la prova contro il Giappone a caccia della loro prima vittoria in assoluto contro la formazione verdeoro, capace di vincere sette degli otto confronti precedenti, l’ultimo dei quali disputato tre anni fa a Genova (0-1). Oggi in campo per la seconda amichevole in programma per la nostra Nazionale.

Verso Italia-Brasile

Le azzurre, in questa seconda amichevole in programma dopo quella contro la formazione nipponica di venerdì 24 ottobre, vede l’Italia affrontare le brasiliane allo stadio Ennio Tardini di Parma, storica casa della formazione emiliana.

Uno stadio inaugurato nel 1924 e ridisegnato negli Anni ’90, a seguito della promozione della squadra nella massima serie; oggetto di una ristrutturazione è stato poi trasformato da una pianta ovale a una più snella conformazione all’inglese. Questo match sarà il primo, a seguito dell’annuncio dell’investitura ufficiale in qualità di tedofori di Cristiana Girelli e Soncin.

Dove vedere Italia-Brasile in tv e streaming

Appuntamento quindi martedì 28 ottobre, alle ore 18:15 con uno dei match più importanti della nostra Nazionale a distanza di mesi dai meravigliosi Europei che hanno visto le nostre ragazze approdare a una semifinale dall’epilogo infausto, ma comunque centrale nella storia del movimento femminile.

L’Italia scenderà in campo contro il Brasile per un appuntamento che si rivelerà comunque un test, per verificare alcuni meccanismi e lo stato di forma. Di seguito tutte le info:

Partita: Italia-Brasile

Data: martedì 28 ottobre 2025

Orario: 18.15

Canale TV: Rai 2

Streaming: Rai Play, App RaiPlay

Per vedere in tv Italia-Brasile, i telespettatori dovranno sintonizzarsi su rai 2 alle ore 18:15 per seguire in diretta tv la partita. In streaming, chi fosse in mobilità potrà seguire su RaiPlay o avvalersi dell’app.

Le probabili formazioni

Ma come giocheranno le ragazze? A poche ore dalla sfida in campo, Italia e Brasile si presentano al meglio delle loro possibilità effettive con gli undici titolari.

Italia (3-5-2) : Giuliani; D’Auria, Salvai, Linari; Oliviero, Severini, Schatzer, Greggi, Bonansea; Girelli, Polli. Ct: Soncin.

: Giuliani; D’Auria, Salvai, Linari; Oliviero, Severini, Schatzer, Greggi, Bonansea; Girelli, Polli. Ct: Soncin. Brasile (3-5-2): Lorena; Haas, Mariza, Tarciane; Yasmin, Isabela, Duda, Rivero, Dudinha; Luany, Amanda. Ct: Arthur Elias.