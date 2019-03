Dove vedere Italia-Liechtenstein in diretta tv e streaming

La Nazionale italiana sfida il piccolo Liechtenstein nel secondo turno del torneo di qualificazione agli europei 202o. La squadra di Mancini parte come ovvio largamente favorita rispetto ai giocatori del piccolo principato alpino anche in virtù degli incoraggianti segnali dagli azzurri nelle ultime uscite. E dopo la vittoria contro la Finlandia.

Mancini sembra avere dato ordine e un gioco alla squadra italiana che sembra intravedere la luce dopo il buio del tunnel dell’era Ventura. La giovane italia di Donnarumma, Bernardeschi, Verratti, Barella e Kean fa ben sperare.

Questa sera dunque contro il Liechtenstein impossibile sbagliare per continuare la striscia positiva e per mettere altri 3 punti in cassaforte. Vietato però giocare svogliati e prendere sotto gamba il pur modesto avversario che, come tutti quelli che affrontano gli azzurri, scenderà in campo per fare la partita della vita.

Orario e arbitro di Italia-Liechtenstein

A Parma fischio di inizio alle 20,45 Italia-Liechtenstein arbitro signor Levnikov (Russia).

Dove vedere Italia-Liechtenstein in tv e streaming

Italia-Liechtenstein è trasmessa in diretta in chiaro da Rai1 a partire dalle 20,30. La partita sarà visibile anche streaming su Raiplay.

VIRGILIO SPORT | 26-03-2019 15:05