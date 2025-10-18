Partita valevole per la 8a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Juve stabia-Avellino è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 10 punti e l'Avellino che invece è al 5° posto in classifica con 12 punti.

Juve Stabia ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 3 reti.

L'Avellino ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 2 reti.

Juve stabia-Avellino si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Avellino è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Juve stabia-Avellino in tv o in streaming

Juve stabia-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 18-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Juve stabia-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.