Juve stabia-Avellino è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 10 punti e l'Avellino che invece è al 5° posto in classifica con 12 punti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 3 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 2 reti.
Juve stabia-Avellino si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Avellino è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Juve stabia-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Juve stabia-Avellino
- Data: sabato 18 ottobre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Castellammare di Stabia
- Stadio: Romeo Menti di Castellammare
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Juve stabia-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 18-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Juve stabia-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juve Stabia - Avellino?
- La gara tra Juve Stabia e Avellino si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Juve Stabia - Avellino?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juve Stabia - Avellino sarà Alessandro Prontera
- Dove si gioca Juve Stabia - Avellino?
- La partita si gioca a Castellammare di Stabia
- In che stadio si gioca Juve Stabia - Avellino?
- Stadio Romeo Menti di Castellammare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone con 3 gol, mentre il capocannoniere Avellino è Tommaso Biasci con 2 gol
- Chi trasmette la partita Juve Stabia - Avellino?
- La partita tra Juve Stabia e Avellino verrà trasmessa da DAZN