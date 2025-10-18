Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Juve Stabia-Avellino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 8a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Juve stabia-Avellino è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 10 punti e l'Avellino che invece è al 5° posto in classifica con 12 punti.

Juve Stabia ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 3 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 2 reti.

Juve stabia-Avellino si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Avellino è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Juve stabia-Avellino in tv o in streaming

  • Partita: Juve stabia-Avellino
  • Data: sabato 18 ottobre 2025
  • Orario: 17:15
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Castellammare di Stabia
  • Stadio: Romeo Menti di Castellammare
  • Arbitro: Giuseppe Mucera

Juve stabia-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 18-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Juve stabia-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Juve Stabia - Avellino?
La gara tra Juve Stabia e Avellino si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17:15
Chi è l'arbitro di Juve Stabia - Avellino?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juve Stabia - Avellino sarà Alessandro Prontera
Dove si gioca Juve Stabia - Avellino?
La partita si gioca a Castellammare di Stabia
In che stadio si gioca Juve Stabia - Avellino?
Stadio Romeo Menti di Castellammare
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone con 3 gol, mentre il capocannoniere Avellino è Tommaso Biasci con 2 gol
Chi trasmette la partita Juve Stabia - Avellino?
La partita tra Juve Stabia e Avellino verrà trasmessa da DAZN
Juve Stabia-Avellino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

De Clementi Mobility

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio