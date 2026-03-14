Juve stabia-Carrarese è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 40 punti e la Carrarese che invece è al 12° posto in classifica con 32 punti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 9 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 7 reti.
La Carrarese ha ottenuto finora 7 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 9 reti.
Juve stabia-Carrarese si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Carrarese è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 11 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 60 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Juve stabia-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Juve stabia-Carrarese
- Data: sabato 14 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Castellammare di Stabia
- Stadio: Romeo Menti di Castellammare
- Arbitro: Paride Tremolada
Juve stabia-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Juve stabia-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juve Stabia - Carrarese?
- La gara tra Juve Stabia e Carrarese si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Juve Stabia - Carrarese?
- L'arbitro del match sarà Paride Tremolada
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juve Stabia - Carrarese sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Juve Stabia - Carrarese?
- La partita si gioca a Castellammare di Stabia
- In che stadio si gioca Juve Stabia - Carrarese?
- Stadio Romeo Menti di Castellammare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone con 7 gol, mentre il capocannoniere della Carrarese è Fabio Abiuso con 9 gol
- Chi trasmette la partita Juve Stabia - Carrarese?
- La partita tra Juve Stabia e Carrarese verrà trasmessa da DAZN