Juve stabia-Empoli è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 19 punti e l'Empoli che invece è al 8° posto in classifica con 20 punti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 4 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.
Juve stabia-Empoli si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Empoli è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Juve stabia-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Juve stabia-Empoli
- Data: sabato 13 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Castellammare di Stabia
- Stadio: Romeo Menti di Castellammare
- Arbitro: Alberto Arena
Juve stabia-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Juve stabia-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
