Partita valevole per la 16a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Juve stabia-Empoli è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 19 punti e l'Empoli che invece è al 8° posto in classifica con 20 punti.

Juve Stabia ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 4 reti.

L'Empoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.

Juve stabia-Empoli si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Empoli è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Juve stabia-Empoli in tv o in streaming

Juve stabia-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

