Juve Stabia-Modena come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 26a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Juve stabia-Modena è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 38 punti e il Modena che invece è al 6° posto in classifica con 40 punti.

Juve Stabia ha ottenuto finora 9 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 7 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 11 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 10 reti.

Juve stabia-Modena si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Modena è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 16 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Juve stabia-Modena in tv o in streaming

  • Partita: Juve stabia-Modena
  • Data: domenica 22 febbraio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Castellammare di Stabia
  • Stadio: Romeo Menti di Castellammare
  • Arbitro: Giovanni Ayroldi

Juve stabia-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Juve stabia-Modena sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Juve Stabia - Modena?
La gara tra Juve Stabia e Modena si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Juve Stabia - Modena?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juve Stabia - Modena sarà Marco Serra
Dove si gioca Juve Stabia - Modena?
La partita si gioca a Castellammare di Stabia
In che stadio si gioca Juve Stabia - Modena?
Stadio Romeo Menti di Castellammare
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone con 7 gol, mentre il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 10 gol
Chi trasmette la partita Juve Stabia - Modena?
La partita tra Juve Stabia e Modena verrà trasmessa da DAZN
