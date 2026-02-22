Juve stabia-Modena è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 38 punti e il Modena che invece è al 6° posto in classifica con 40 punti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 9 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 7 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 11 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 10 reti.
Juve stabia-Modena si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Modena è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 16 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Juve stabia-Modena in tv o in streaming
- Partita: Juve stabia-Modena
- Data: domenica 22 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Castellammare di Stabia
- Stadio: Romeo Menti di Castellammare
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Juve stabia-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Juve stabia-Modena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juve Stabia - Modena?
- La gara tra Juve Stabia e Modena si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Juve Stabia - Modena?
- L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juve Stabia - Modena sarà Marco Serra
- Dove si gioca Juve Stabia - Modena?
- La partita si gioca a Castellammare di Stabia
- In che stadio si gioca Juve Stabia - Modena?
- Stadio Romeo Menti di Castellammare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone con 7 gol, mentre il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 10 gol
- Chi trasmette la partita Juve Stabia - Modena?
- La partita tra Juve Stabia e Modena verrà trasmessa da DAZN