Juve stabia-Monza è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 17 punti e il Monza che invece è al 1° posto in classifica con 29 punti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 3 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.
Juve stabia-Monza si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Monza è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Juve stabia-Monza in tv o in streaming
- Partita: Juve stabia-Monza
- Data: domenica 30 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Castellammare di Stabia
- Stadio: Romeo Menti di Castellammare
- Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
Juve stabia-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 30-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Juve stabia-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juve Stabia - Monza?
- La gara tra Juve Stabia e Monza si giocherà domenica 30 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Juve Stabia - Monza?
- L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juve Stabia - Monza sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Juve Stabia - Monza?
- La partita si gioca a Castellammare di Stabia
- In che stadio si gioca Juve Stabia - Monza?
- Stadio Romeo Menti di Castellammare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone con 3 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Dany Mota con 4 gol
- Chi trasmette la partita Juve Stabia - Monza?
- La partita tra Juve Stabia e Monza verrà trasmessa da DAZN