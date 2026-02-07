Juve stabia-Padova è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 34 punti e Padova che invece è al 13° posto in classifica con 25 punti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 8 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 7 reti.
Padova ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 8 reti.
Juve stabia-Padova si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Padova è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Zanotti ha diretto 9 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 37 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Juve stabia-Padova in tv o in streaming
- Partita: Juve stabia-Padova
- Data: sabato 7 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Castellammare di Stabia
- Stadio: Romeo Menti di Castellammare
- Arbitro: Andrea Zanotti
Juve stabia-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Juve stabia-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
